Бывший топ-менеджер Lime Антон Летушев стал гедниректором Melon Fashion Group

Новым генеральным директором оператора Melon Fashion Group, управляющего сетями Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol стал Антон Летушев. Об этом сообщили «Ъ» в самой компании.

В прошлом Антон Летушев возглавлял операционную компанию продающей брендовую одежду и аксессуары сети Lime ООО «Стиль Трейд». В 2024 году господин Летушев исполнительным директором сети премиального одежного бренда Ushatava.

Предыдущий генеральный директор группы Михаил Уржумцев, работавший на этой должности в 2005-2014 и в 2015-2025 годах, переходит на пост президента Melon Fashion Group.

Артемий Чулков