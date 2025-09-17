Бывший топ-менеджер Lime Антон Летушев стал гедниректором Melon Fashion Group
Новым генеральным директором оператора Melon Fashion Group, управляющего сетями Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol стал Антон Летушев. Об этом сообщили «Ъ» в самой компании.
Фото: Пресс-служба Melon Fashion Group
В прошлом Антон Летушев возглавлял операционную компанию продающей брендовую одежду и аксессуары сети Lime ООО «Стиль Трейд». В 2024 году господин Летушев исполнительным директором сети премиального одежного бренда Ushatava.
Предыдущий генеральный директор группы Михаил Уржумцев, работавший на этой должности в 2005-2014 и в 2015-2025 годах, переходит на пост президента Melon Fashion Group.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новым гендиректором компании «Метрострой-СПб» стала Сабина Цыганова.