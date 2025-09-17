РЖД использовали для майнинга криптовалюты в Петербурге, фигуранты арестованы

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Сергея Кузнецова и Николая Бальцера, обвиняемых в использовании возможностей ОАО «РЖД» для майнинга криптовалюты. За год потребление электрической энергии вышло стоимостью почти в миллиард рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело возбуждено следствием по пп. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ (2 эпизода). По информации ведомства, неустановленное лицо решило заработать на майнинге криптовалюты. Поскольку этот процесс требует много электрической энергии, злоумышленник решил разместить устройства на территории объектов РЖД, имеющих доступ к энергоресурсам.

Неустановленное лицо обратилось к начальнику Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Сергею Кузнецову и заместителю начальника той же дистанции Николаю Бальцеру для осуществления преступного плана. Фигуранты разместили специальные устройства на территории тяговой подстанции «Громово» и тяговой подстанции «Луговая», которые за год потребили электроэнергию на 485,8 млн рублей и на 500,3 млн рублей. Все было оплачено ОАО «РЖД».

Кузнецова задержали 16 сентября, Бальцера — на следующий день. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 ноября.

Ранее «Ъ» писал, что ЦБ усилит контроль над майнингом и инвестициями в цифровые валюты.

Татьяна Титаева