АО «ТЭК СПб» получит займы от банка «Россия» и «Сбербанка» на 8 млрд рублей

Банк «Россия» и Сбербанк намерены открыть АО «ТЭК СПб» восемь кредитных линий с общим лимитом 8 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственную систему анализа закупок.

Контракты на семь линий на 7 млрд рублей планирует заключить банк «Россия», победивший на аукционах с предложениями 396,2 млн рублей при начальной цене контракта 440 млн рублей. Еще одну линию на 1 млрд рублей откроет «Сбербанк», который победил на аукционе с аналогичной начальной ценой и предложил 396 млн рублей.

Кредитные линии АО «ТЭК СПб» собираются открыть по ставке 22% годовых на два года. Энергетическая компания хочет направить их на погашение предыдущих долгов и пополнение оборотных средств.

Артемий Чулков