35 млн пользователей Max и 2,6 млрд рублей долгов перед «Ак Барс Банком»

В национальном мессенджере Max зарегистрировались более 35 млн человек. Ежедневно на платформе осуществляются 15 млн звонков.

«Ак Барс Банк» потребовал от владельца «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина выплатить 2,6 млрд руб. Банк присоединился к иску «Татсоцбанка», который заявлял о задолженности предпринимателя в размере почти 1,8 млрд руб. По данным представителя ответчика, задолженность Айрата Миннуллина связана с поручительством по кредитным обязательствам «Волгадорстрой».

Выручка IT-рынка регионов MENA в этом году превысит 34,5 млрд долларов США. В то же время выручка на рынке Балкан может составить 5,44 млрд долларов США.

Сотрудники УФСБ по Татарстану задержали замглавы Зеленодольского района по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии управления, фигурант получил в качестве взятки четыре земельных участка, а взамен поспособствовал передаче частной дороги в муниципальную собственность.

Половина ключевых предприятий в Татарстане перейдет на ИИ к 2030 году. В Республике ИИ уже внедряется в промышленность, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и государственное управление.

Причиной крушения Cessna-172 в Камском Устье летом 2024 года стала ошибка пилота. В финальном отчете Межгосударственного авиационного комитета говорится, что пилот в ходе маневра вывел судно на опасные углы атаки и допустил сваливание на малой высоте. В результате крушения погибли три человека.

В Чувашии в этом году провели 11,6 тыс. госзакупок на 31,3 млрд руб. Бюджетный эффект закупок составил 2,7 млрд руб.

Конец отпусков и детские коллективы привели к увеличению случаев ОРВИ на 45,9%. Школы работают в привычном режиме, закрытых из-за ОРВИ и гриппа учебных заведений в Татарстане нет.

