Выручка IT-рынка регионов MENA в 2025 году достигнет 34,5 млрд долларов США

Согласно прогнозам, показатель выручки на IT-рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) по итогам 2025 года достигнет 34,5 млрд долларов США. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал исполнительный директор ICL Services Ильдар Хуснутдинов.

Господин Хуснутдинов отметил, что при экспорте технологий за рубеж российским IT-компаниям стоит обратить внимание на страны MENA и Балканы. На втором IT-рынке по итогам этого года прогнозируется выручка в размере 5,44 млрд долларов США.

Исполнительный директор ICL Services рассказал, что в ОАЭ востребованы проекты цифровой трансформации, цифровые платформы для банков, онлайн-решения для управления финансами и платежами. В то же время в Саудовской Аравии наблюдается увеличение спроса на решения для облачных вычислений.

На мировом рынке отмечается рост спроса на российские технологии кибербезопасности. Подробнее — в материале «IT в безопасности».

Диана Соловьёва