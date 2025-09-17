Число пользователей мессенджера Max превысило 35 млн человек
Количество пользователей российского мессенджера Max превысило 35 млн человек. Об этом заявил генеральный директор VK, Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.
Господин Кириенко также рассказал, что каждый день в мессенджере проводятся 15 млн звонков.
В национальном мессенджере уже зарегистрировано более 600 каналов с 5,5 млн подписчиков.
В более чем 30 регионах России реализовали МФЦ в Max. До конца года в эту программу планируется включить все субъекты РФ.