В Чувашии в этом году провели 11,6 тысяч госзакупок на 31,3 млрд руб.

В Чувашии за восемь месяцев этого года через региональный центр закупок провели 11,6 тыс. госзакупок общей суммой 31,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Бюджетный эффект закупок составил 2,7 млрд руб.

В рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» проводится мониторинг закупок у малого бизнеса. С января по август текущего года было проверено 920 закупок, 80 из которых не прошли проверку соответствия требованиям законодательства. Все нарушения были устранены. В этом году заказчикам выставили неустойки на сумму более 418 млн руб. по контрактам, заключенным с 2022 по 2025 год.

Марк Халитов