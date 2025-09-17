«Ак Барс Банк» потребовал с владельца «Волгадорстрой» выплатить 2,6 млрд рублей

«Ак Барс Банк» присоединился к иску «Татсоцбанка» и потребовал у владельца «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина компенсировать задолженность на сумму около 2,6 млрд руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Ранее размер исковых требований к предпринимателю составлял почти 1,8 млрд руб. Сейчас он увеличился до 4,4 млрд руб. Представитель Айрата Миннуллина заявлял, что задолженность перед «Татсоцбанком» связана с поручительством по кредитным обязательствам «Волгадорстроя», а личных долгов у ответчика нет. На последнем заседании суд постановил ввести реструктуризацию долгов предпринимателя.

«Волгадорстрой» — крупная дорожно-строительная компания, занимавшаяся строительством участков федеральных трасс М-7 и М-12. Эксперты считают, что ответчику вряд ли удастся избежать банкротства, но не исключают неожиданные повороты в деле. Подробнее — в материале «Дорога провалилась в долгах».

Диана Соловьёва