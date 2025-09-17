Окончание отпусков и детские коллективы привели к росту случаев ОРВИ на 45,9%

С 8 по 14 сентября в республике выявлено 12 316 случаев ОРВИ, что на 45,9% выше, чем на прошлой неделе. Рост заболеваемости связан преимущественно с детьми, сообщает Роспотребнадзор по Татарстану.

Среди выявленных возбудителей преобладают вирусы негриппозной этиологии. Учебные заведения работают в привычном режиме, закрытых из-за ОРВИ и гриппа школ в Татарстане нет. На сегодняшний день прививку от гриппа поставили 449 369 человек — 18,5% от плана.

Ранее сообщалось, что в Казани возле станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная» работают мобильные пункты вакцинации против гриппа. Желающие смогут делать прививки ежедневно с 8:00 до 19:00.

Анна Кайдалова