Причиной крушения Cessna-172 в Камском Устье летом 2024 года стала ошибка пилота

Причиной падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана стала ошибка пилота. Об этом говорится в финальном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В июле 2024 года во время экскурсионного полета разбился самолет компании «Летай с нами». На борту находилось три пассажира и пилот.

В отчёте МАК отмечается, что в ходе маневра пилот вывел воздушное судно на опасные углы атаки и допустил сваливание на малой высоте, после чего самолет столкнулся с землей.

В результате аварии погибли пилот, пассажирка и 11-летний ребёнок. Выжил только отец семейства.

По данным отчета, пилот приступил к работе в компании за несколько месяцев до происшествия и успел выполнить 28 рейсов. В день катастрофы он начал подготовку рано утром, а авария произошла спустя семь минут после взлета.

Комиссия также указала на дополнительные факторы, наиболее вероятно способствовавшие трагедии: недостатки в эксплуатационной документации и неверные действия пилота при первых признаках сваливания.

