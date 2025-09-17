В Татарстане ФСБ задержала замглавы Зеленодольского района за взятку

В Татарстане заместителя главы Зеленодольского района задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщает УФСБ России по Республике Татарстан.

По версии ведомства, глава района получил в качестве взятки четыре земельных участка, взамен этого он поспособствовал передаче частной дороги в муниципальную собственность на территории Зеленодольского района.

На кадрах оперативной съемки видно, что когда сотрудники ведомства подошли к двери дома, мужчина не оказал сопротивления. Также было обнаружено два ружья и два пистолета, патроны, несколько паспортов, телефонов и иностранная валюта.

СУ СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Марк Халитов