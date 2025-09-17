Половина ключевых предприятий Татарстана перейдет на ИИ к 2030 году

Половина предприятий в ключевых отраслях экономики Татарстана к 2030 году будет использовать искусственный интеллект и умные устройства. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week, сообщают РИА Новости.

По словам господина Минниханова, ИИ уже внедряется в промышленность, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и государственное управление. В частности, создана региональная платформа «ГосПромт», а также реализуются проекты цифровизации социальной сферы с применением ИИ.

В числе примеров успешного использования технологий Рустам Минниханов привел проект «Интеллектуальное месторождение» компании «Татнефть», охватывающий более 30 тыс. скважин. Система позволила снизить время простоя оборудования на 12% и увеличить эффективность добычи нефти на 7%.

Автомобильная компания «КамАЗ» применяет технологии машинного зрения и ИИ при создании автономных грузовиков. С июня 2023 года беспилотные магистральные тягачи курсируют по трассе М-11, а в апреле 2025 года их движение началось по Центральной кольцевой автомобильной дороге.

В сельском хозяйстве ИИ внедряется в животноводстве и птицеводстве. По данным властей, это позволило повысить производительность на 10% и снизить заболеваемость животных на 70%.

Развитие искусственного интеллекта будет влиять на рынок труда, затрагивая до четверти рабочих мест в мире. В России ИИ в основном используется для распределения задач, а не для замены сотрудников. Нейросети помогают автоматизировать рутинные процессы, ускоряют выполнение рабочих операций и создают спрос на новые профессии, выяснил «Ъ».

Анна Кайдалова