Главные новости к утру 17 сентября

Бывший гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу «Волга-Днепр». В августе владельцы «Волга-Днепра» предложили государству забрать активы безвозмездно, но, по данным «Ъ», получили отказ Минтранса.

Оптимизм относительно спроса в Китае и ограничение мирового предложения способствовали увеличению цен на железную руду и стальные полуфабрикаты в августе. На российском рынке также фиксируется частичный рост котировок, но связанный уже с инфляцией.

Как стало известно «Ъ», банкиры предлагают в рамках борьбы с мошенничеством ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке, а не во всех. Также они предлагают дать клиенту возможность требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке.

В России после запуска крупных проектов в ближайшие три года может сформироваться профицит полимеров, который вынудит производителей наращивать экспорт, отмечают в Arthur Consulting. Рост внутреннего спроса эксперты ожидают в основном в секторах полимерных труб и упаковки.

Окружной прокурор американского штата Юта Джефф Грей сообщил, что Тайлер Джеймс Робинсон, которого подозревают в убийстве правого активиста Чарли Кирка, хотел скрыть свое преступление до конца жизни. На вопрос о причинах убийства подозреваемый ответил о «ненависти», которой стало слишком много.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в своем аккаунте в соцсети Х, что Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине. Господин Моди сделал это заявление после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Федеральный суд Бразилии обязал бывшего президента Жаира Болсонару выплатить 1 млн реалов ($188,8 тыс.) компенсации за коллективный моральный ущерб. Как сообщает Reuters, речь идет о расистских высказываниях, которые Болсонару допустил, находясь на своем посту.

Рыночная стоимость компании Pop Mart International, производителя популярной китайской фигурки Лабубу упала на $13 млрд в период с 26 августа. По данным на 15 сентября капитализация компании составляла $44 млрд, падение связано с «затуханием ажиотажа вокруг игрушек». В этот же день акции упали на 9%, что стало самым большим падением с апреля.