Обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка объяснил мотив убийства

Окружной прокурор американского штата Юта Джефф Грей сообщил, что Тайлер Джеймс Робинсон, которого подозревают в убийстве правого активиста Чарли Кирка, хотел скрыть свое преступление до конца жизни. На вопрос о причинах убийства подозреваемый ответил о «ненависти», которой стало слишком много.

Господин Грей зачитал переписку Робинсона с его соседом-трансгендером, с которым у них были романтические отношения. В одном из сообщений Тайлер Робинсон написал: «Если честно, я надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости. Сожалею, что вовлек тебя во все это».

Как заявил Джефф Грей, на вопрос о причинах убийства Робинсон ответил, что «вокруг слишком много зла», а Чарли Кирк, по его мнению, был источником ненависти.