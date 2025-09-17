Моди: Индия поддерживает инициативы США по решению конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в своем аккаунте в соцсети Х, что Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине.

Господин Моди сделал это заявление после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. «Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», —написал он.

Он также поблагодарил Дональда Трампа за телефонный звонок и поздравления с днем рождения, подчеркнув, что полностью готов вывести «индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство» на новый уровень.