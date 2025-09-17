Химики перебирают с мощностью

В России после запуска крупных проектов в ближайшие три года может сформироваться профицит полимеров, который вынудит производителей наращивать экспорт, отмечают в Arthur Consulting. Рост внутреннего спроса эксперты ожидают в основном в секторах полимерных труб и упаковки. Участники рынка считают, что в РФ необходимо разработать системные программы развития потребления пластиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Существенное расширение мощностей по производству полиэтилена и полипропилена к 2028 году станет вызовом для отрасли, считают аналитики Arthur Consulting. В первую очередь это произойдет после полномасштабного запуска крупнейшего в РФ завода по производству полиолефинов — Амурского газохимического комплекса СИБУРа.

Эксперты указывают, что в 2028 году производство полимеров в России увеличится на 5 млн тонн в год относительно 2024 года без учета Балтийского химического комплекса, запуск которого ожидается не ранее 2030 года, и строительные работы на объекте еще не начались. Уже сейчас, сказано в обзоре, производство полимеров в РФ возвращается к пиковым показателям 2021 года и более половины этих объемов занимают полиэтилен и полипропилен. А в структуре потребления отечественными переработчиками на эти виды пластиков приходится только 44%.

«Базовый прогноз развития потребления отечественных полиэтилена и полипропилена без учета каких-либо прорывных инициатив в отдельных сегментах потребления полимеров и роста экспорта не покроет прирост мощностей»,— отмечают в Arthur Consulting. Там указывают, что развитие мощностей по производству полимеров будет стимулировать замещение импорта сырья (совокупный потенциал — около 0,5 млн тонн в год) и рост потребления пластиков в составе готовых изделий. Но без заградительных мер со стороны государства замещение импорта готовых изделий не станет значимым драйвером спроса. Объем органического роста спроса на базовые пластики эксперты оценивают в 0,3–0,4 млн тонн в год.

По прогнозам аналитиков, после запуска новых мощностей производители будут вынуждены нарастить экспорт. Приоритетными направлениями в Arthur Consulting считают страны СНГ, Турцию и Китай. «Ранее это направление сознательно ограничивалось, так как приоритет отдавался локальному рынку»,— отмечается в обзоре.

В конце августа СИБУР уже заявлял, что из-за снижения спроса внутри страны часть продукции перенаправляется на экспорт, в первую очередь в страны Азии и СНГ. Но внутренний рынок по-прежнему обеспечивает 70% выручки группы, отмечали там. В СИБУРе рассчитывают, что снижение ключевой ставки создает предпосылки для возможного восстановления спроса в ряде отраслей.

В России, указывают эксперты Arthur Consulting, наиболее большим потенциалом роста потребления полимеров обладает сегмент труб водоснабжения и водоотведения (до 1 млн тонн в год). Но, предупреждают они, эта возможность будет реализована, только если удастся добиться увеличения темпов замены труб до 5% в год, зафиксированного в стратегии развития ЖКХ до 2030 года. Пока участники этого сектора ожидают спада производства по итогам 2025 года. Как сообщал в интервью “Ъ” председатель совета директоров группы «Полипластик» Лев Гориловский, производство труб может просесть на 15–17% по итогам года (см. “Ъ” от 4 сентября). Дополнительный вклад в динамику потребления пластиков может внести упаковка, прежде всего — гибкая для онлайн-торговли и жесткая для логистики и ритейла, считают в Arthur Consulting.

По словам главы Rupec Дмитрия Семягина, уже сейчас на российском рынке есть дисбаланс производства базовых полимеров и их потребления. И ввод новых мощностей усилит этот разрыв. Но, добавляет эксперт, все проекты, которые вводятся к 2028 году и после этого, изначально рассчитаны на экспорт. Как отмечает господин Семягин, перспективы сбыта во многом будут зависеть от состояния мирового нефтехимического рынка. Так, Китай к 2028 году может оказаться самодостаточным по обеспечению базовыми полимерами.

Чтобы стабилизировать и увеличивать спрос на полимеры в России, необходимо разработать системные программы развития сфер потребления пластиков, полагает директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов. Он напоминает, что такие масштабные стратегии уже действуют, например, в Китае. «Такой документ должен содержать конкретные и четкие меры, которые будут приниматься для того, чтобы отрасль переработки полимеров стала выгодным бизнесом и начала привлекать инвесторов»,— отмечает он. Господин Базунов напоминает, что сейчас долгосрочные прогнозы сложно строить с учетом перспективы увеличения ставки экологического сбора в РФ, а также возможных ограничений производства полимеров по итогам переговоров в рамках программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Ольга Мордюшенко