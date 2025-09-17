Экс-президенту Бразилии выписан штраф в $188 тыс. за расистское высказывание

Федеральный суд Бразилии обязал бывшего президента Жаира Болсонару выплатить 1 млн реалов ($188,8 тыс.) компенсации за коллективный моральный ущерб. Как сообщает Reuters, речь идет о расистских высказываниях, которые Болсонару допустил, находясь на своем посту.

По данным агентства, инцидент произошел в мае 2021 года, когда к Болсонару на одном из публичных мероприятий обратился «чернокожий сторонник с просьбой сфотографироваться». Экс-президент в ответ сказал, что увидел в волосах мужчины таракана, сравнив его прическу с «рассадником тараканов».

Защита Болсонару в ходе судебного процесса настаивала, что его слова были шуткой и не являлись умышленным расистским оскорблением.

Решение суда о штрафе совпало с госпитализацией экс-президента Бразилии. В настоящее время он находится в больнице с жалобами на понижение артериального давления, икоту и рвоту. В предыдущий раз Болсонару посещал больницу 14 сентября, когда ему удалили новообразование на коже. Тогда врачи сообщили, что у него «железодефицитная анемия и следы недавней пневмонии».

Господину Болсонару занимал должность президента Бразилии с 2019 по 2023 год. С 4 августа 2025-го политик находится под домашним арестом. 12 сентября суд признал его виновным в организации госпереворота и приговорил к 27 годам тюрьмы.

Влад Никифоров