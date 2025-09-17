Металлурги поставили спрос ребром

Определенный оптимизм относительно спроса в Китае и ограничение мирового предложения способствовали увеличению цен на железную руду и стальные полуфабрикаты в августе. На российском рынке также фиксируется частичный рост котировок, но связанный уже с инфляцией. Аналитики считают преждевременным говорить о начале восстановления отрасли, указывая, что дисбаланс спроса и предложения все еще сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость железной руды в августе выросла на 4,5%, до $102 за тонну, горячекатаный рулон и арматурный прокат в Китае подорожали на 3,5% и 2,3%, до $476 и $445 за тонну соответственно, говорится в обзоре Kept. Как отмечают аналитики, более оптимистичные настроения в Китае по дальнейшей поддержке экономики, несмотря на торговую напряженность с США, и заявленный проект по строительству дамбы в Тибете оказывали поддержку сталелитейной отрасли. Цену на железную руду поддержал и спрос со стороны производителей чугуна, добавляют в Kept.

Российский рынок в августе и начале сентября следовал за позитивным глобальным трендом. По данным Kept, горячекатаный рулон в портах Черного моря подорожал в августе на 2,96%, до $480 за тонну. Согласно рейтинговому агентству «Русмет», стоимость железорудного сырья в концентрате в начале сентября выросла на 3,9%, до 7,9 тыс. руб. за тонну относительно августа. Горячекатаный рулон на внутреннем рынке подорожал на 5,6%, до 38,449 тыс. руб. за тонну, сляб — на 2,2%, до 35,858 тыс. руб. за тонну. В крупных металлургических компаниях на вопросы “Ъ” не ответили.

«На рынке повысился спрос из-за признаков роста производства стали в Китае после нескольких месяцев снижения. Поставки железной руды из главного экспортера (Бразилии) замедлились из-за пожара и других факторов, что ограничило предложение сырья. Этот тренд продолжался в начале сентября»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев добавляет, что уровень запасов руды в портах КНР низкий и ослабление доллара стимулирует оживление на фьючерсных рынках. По словам господина Орехова, цены на железную руду прогнозируются к умеренному росту в ближайшие месяцы с долгосрочным средним уровнем около $110–115 за тонну.

Но долгосрочный тренд будет ограничен, предостерегают в НКР. «Пока не будет понятен вопрос с тарифами США, не устоится тенденция по улучшению ситуации на рынке недвижимости и строительства Китая и, соответственно, не сформируется тренд на рост спроса на сталь, цены на железную руду сильно не восстановятся»,— подчеркивают в Kept. Олег Абелев также говорит, что слабый спрос при высоких объемах производства стали и кризис в строительном секторе Китая пока не завершился. Спред сталь—корзина сырья производителей пока на стрессовых уровнях, что говорит о том, что недавний рост глобальных цен обусловлен только изменением стоимости сырья, а не фундаментальным улучшением спроса, считает старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин.

В России ситуация на рынке черных металлов уже не связана с мировой и следует собственной динамике, указывают эксперты. Цены в РФ сейчас формируются в изоляции от мировых котировок, а их рост в основном обуславливается темпами инфляции, говорит господин Халин. Внутренний спрос в России поддерживается часто инфраструктурными проектами, ипотекой, госпрограммами, это стабильный источник потребления, но не растущий, добавляет Олег Абелев.

«Для российской металлургической отрасли регулирование ДКП по-прежнему играет значительную роль, и несмотря на предпринимаемые шаги по снижению ставок, сохраняются определенные вызовы, влияющие на финансовые показатели и рентабельность экспорта»,— констатирует управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько. Так, по данным корпорации «Чермет», в августе в России произведено 4 млн тонн чугуна, 5,5 млн тонн стали и 4,9 млн тонн проката, что на 6,8%, 4,5%, 2,3% меньше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 11 сентября).

Полина Трифонова