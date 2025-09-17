Стоимость производителя игрушек Лабубу упала на $13 млрд

Рыночная стоимость компании Pop Mart International, производителя популярной китайской фигурки Лабубу упала на $13 млрд в период с 26 августа. Как сообщает Bloomberg, по данным на 15 сентября капитализация компании составляла $44 млрд, падение связано с «затуханием ажиотажа вокруг игрушек».

В этот же день акции упали на 9%, что стало самым большим падением с апреля.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили их рейтинг с «превосходит рынок» до «нейтральный».

Основатель компании Pop Mart Ван Нин остается одним из самых молодых миллиардеров Китая. По состоянию на 15 сентября он и его семья занимали 108-е место в списке миллиардеров Forbes Real-Time. Их состояние оценивается в $21,6 млрд (-6,4%). За один день они потеряли $1,5 млрд.

