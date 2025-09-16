Иск на 4,1 млрд рублей к экс-управляющему «Вим-Авиа» и кассовые сборы шоу «Мирас»

Арбитражный суд Татарстана отказал банку «Российский Кредит» взыскать 4,1 млрд руб. с бывшего конкурсного управляющего авиакомпании «Вим-Авиа» Вячеслава Кононова из-за истечения срока исковой давности. Компания была признана банкротом еще в 2018 году. Следствие считает, что «Вим-Авиа» представляла собой мошенническую схему с признаками пирамиды.

Кассовые сборы шоу «Мирас» могут составить 237,4 млн руб. За три месяца шоу выступления посмотрели более 127 тыс. зрителей. 27 сентября запланировано начало гастролей «Мирас» в минском цирке.

В Нижнекамске начнут подавать тепло в детские сады и больницы. Подключение многоквартирных домов к системе отопления планируется, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов.

В Татарстане прошли антитеррористические учения с участием 200 человек. Мероприятия проходили на одном из объектов транспортной инфраструктуры в республике. В учениях были задействованы 27 единиц техники, включая вертолет Ми-8 и катер.

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов раиса республики. Участники комиссии единогласно проголосовали за признание выборов действительными и состоявшимися и подписали итоговые протоколы. Победителем голосования стал действующий раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане в 2025 году направили 24,7 млрд руб. на реализацию нацпроектов. Больше всего средств (9,7 млрд руб.) было выделено на реализацию нацпроекта «Семья». Всего в этом году на нацпроекты в Татарстане планируют направить в общей сумме 42,9 млрд руб.

Правительство Республики Татарстан и «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о развитии месторождений. Стороны также договорились развивать транспортировку нефти и газа и работать над долгосрочными программами по освоению сырьевой базы. Соглашение будет действовать до 2030 года.

Объем наличных кредитов в Татарстане вырос на 6% в августе 2025 года. Он составил 8,7 млрд руб. При этом число выданных займов осталось на уровне июля — 39,2 тыс.

Диана Соловьёва