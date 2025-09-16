В Татарстане в 2025 году направили 24,7 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В Татарстане за 8 месяцев направили 24,7 млрд руб. на реализацию 11 нацпроектов, это составило 57,7% от общего плана в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Республики Татарстан.

Больше всего направили на национальный проект «Семья» — 9,7 млрд руб., на программу «Инфраструктура для жизни» — 7 млрд руб., на «Молодежь и дети» — 4 млрд руб.

В 2025 году на реализацию национальных проектов в Татарстане планируется направить в общей сумме 42,9 млрд руб. Из них 23,4 млрд руб. — средства федерального бюджета и 19,5 млрд руб. из бюджета республики.

Марк Халитов