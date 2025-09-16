Татарстан и «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о развитии месторождений

Компания «ЛУКОЙЛ» и Правительство Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве по разработке месторождений, транспортировке нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Соглашение о сотрудничестве будет действовать до 2030 года. Оно также предусматривает работу над долгосрочными программами по освоению сырьевой базы и совершенствованию структуры управления производством.

Компания ведет деятельность в Татарстане уже 30 лет. На территории республики находится полигон РИТЭК, а в состав сбытовой сети «ЛУКОЙЛ» входит около 40 заправочных станций.

Диана Соловьёва