В Татарстане в антитеррористических учениях участвовали 200 человек

В Татарстане Оперативным штабом совместно со службами республики проведены антитеррористические учения с участием более 200 сотрудников служб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Татарстан.

Учения по противодействию терактам и нейтрализации террористов прошли на объекте транспортной инфраструктуры Татарстана. Было задействовано 27 единиц техники, включая вертолет Ми-8 и катер. Под водой действовали взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии.

По заявлению пресс-службы, основной целью учений является совершенствование взаимодействия Оперативного штаба с органами власти, специальными и спасательными службами при условном совершении теракта.

Марк Халитов