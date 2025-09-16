Суд отказал банку во взыскании 4,1 млрд рублей с экс-управляющего «Вим-Авиа»

Арбитражный суд Татарстана отказал банку «Российский Кредит» во взыскании 4,1 млрд руб. с бывшего конкурсного управляющего обанкротившейся авиакомпании «Вим-Авиа» Вячеслава Кононова. Основанием стал пропуск срока исковой давности. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отказал банку в иске на 4,1 млрд рублей к экс-управляющему «Вим-Авиа»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Суд отказал банку в иске на 4,1 млрд рублей к экс-управляющему «Вим-Авиа»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк требовал взыскать убытки с господина Кононова за ненадлежащее взыскание дебиторской задолженности авиакомпании. По мнению кредитора, управляющий не смог взыскать долги на сумму более 4 млрд руб., что лишило кредиторов возможности погасить свои требования.

Суд установил, что банк мог узнать о нарушениях в 2021 году, но обратился в суд только в июле 2024 года, пропустив трехлетний срок исковой давности. Кононов был отстранен от должности в январе 2022 года после привлечения к административной ответственности с дисквалификацией на шесть месяцев.

Авиакомпания «Вим-Авиа» была признана банкротом в 2018 году. По версии следствия, компания представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды, а ее убытки к сентябрю 2017 года составили 2,5 млрд руб. Бывшие владельцы Рашид и Светлана Мурсекаевы объявлены в международный розыск.

В июле 2025 года после вмешательства прокуратуры 294 бывших сотрудника авиакомпании получили компенсации за задержку зарплаты на сумму 13,1 млн руб. Ранее более 1,1 тыс. работников получили свыше 280 млн руб. основной задолженности.

Анар Зейналов