В Нижнекамске начнут подавать тепло в детские сады и больницы

Подача тепла в детские сады Нижнекамска начнется уже сегодня. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, передает «РБК Татарстан». В течение недели отопление будет обеспечено в больницах, а следом за ними тепло получат школы.

Подключение многоквартирных домов к системе отопления планируется, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов. Однако по обращениям жителей этот процесс может начаться раньше.

Глава района обратил внимание на задержки в подготовке коммерческих зданий. Несмотря на истечение сроков оформления паспортов готовности, значительная часть зданий до сих пор не имеет необходимых документов. Собственников призывают оперативно решить этот вопрос, поскольку к подаче тепла во все общественные здания независимо от их статуса предъявляются одинаковые требования.

В прошлом году в 12 домах в Нижнекамске отопительный сезон начался почти на две недели позже. В городе 12 многоэтажных зданий остались без отопления, и в ряде домов возникли перебои с подачей горячей воды.

В исполкоме проблемы с запуском отопительного сезона объяснили недостаточностью тарифа и особенностями города, в «Татэнерго» — плохим состоянием теплосетей.

Анна Кайдалова