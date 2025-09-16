Объем наличных кредитов в Татарстане вырос на 6% в августе

В Татарстане объем выданных наличных кредитов в августе 2025 года составил 8,7 млрд руб., что на 6% больше, чем в июле. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Количество выданных кредитов осталось на уровне июля — 39,2 тыс. Средняя сумма кредита выросла на 6% до 222 тыс. руб., средний срок составил 31 месяц. Республика заняла шестое место среди регионов России по объему кредитования наличными.

В целом по стране в августе банки выдали 1,62 млн кредитов на 317,1 млрд руб., что на 39% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество выданных товарных кредитов в августе выросло на 29% до 5,74 тыс. кредитов. Объем товарных кредитов увеличился на 35% до 406,3 млн руб. По этому показателю республика также заняла шестое место в России.

Марк Халитов