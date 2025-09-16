ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов главы республики

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подписала документы об утверждении результатов выборов в Татарстане. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба ЦИКа Республики Татарстан.

Участники комиссии единогласно проголосовали за признание выборов действительными и состоявшимися и подписали итоговые протоколы. По результатам голосования победителем стал действующий глава республики Рустам Минниханов от партии «Единая Россия». Он набрал 88,09% голосов избирателей.

Хафиз Миргалимов от партии КПРФ набрал 4,97% голосов, Руслан Юсупов от ЛДПР — 4,2%, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» собрал 1,9% голосов избирателей. Явка составила 75,85%.

