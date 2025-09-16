Кассовые сборы шоу «Мирас» могут составить 237,4 млн рублей
По подсчетам «Ъ Волга-Урал» кассовые сборы циркового шоу «Мирас» при средней цене билета от 1 тыс. до 3 тыс. руб. могут составить около 237,4 млн руб. Казанский цирк показывал представление 69 раз.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
За три месяца шоу «Мирас» посмотрели более 127 тыс. зрителей. Почти 2,8 тыс. человек, среди которых инвалиды, дети-сироты, члены семей участников СВО, посетили шоу бесплатно. Еще 24,6 тыс. зрителей приобрели билеты со скидкой.
27 сентября запланировано начало гастролей «Мирас» в минском цирке.
С 1 июля Казанский цирк поднял цены на билеты до среднерыночной стоимости на развлекательные мероприятия. Ранее самый дешевый билет стоил 700 руб.