Кассовые сборы шоу «Мирас» могут составить 237,4 млн рублей

По подсчетам «Ъ Волга-Урал» кассовые сборы циркового шоу «Мирас» при средней цене билета от 1 тыс. до 3 тыс. руб. могут составить около 237,4 млн руб. Казанский цирк показывал представление 69 раз.

Кассовые сборы шоу «Мирас» могут составить порядка 237,4 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Кассовые сборы шоу «Мирас» могут составить порядка 237,4 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За три месяца шоу «Мирас» посмотрели более 127 тыс. зрителей. Почти 2,8 тыс. человек, среди которых инвалиды, дети-сироты, члены семей участников СВО, посетили шоу бесплатно. Еще 24,6 тыс. зрителей приобрели билеты со скидкой.

27 сентября запланировано начало гастролей «Мирас» в минском цирке.

Самые яркие кадры шоу «Мирас» — в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».

С 1 июля Казанский цирк поднял цены на билеты до среднерыночной стоимости на развлекательные мероприятия. Ранее самый дешевый билет стоил 700 руб.

