Главные новости к утру 16 сентября

Израильские военные начали наземную операцию в Газе с целью искоренить палестинское движение «Хамас», сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, администрация США не стала останавливать Израиль. У Белого дома одно условие: «вся ответственность ляжет на Биньямина Нетаньяху».

Генпрокуратура России намерена обратить в доход государства более полусотни объектов недвижимости, принадлежащих бывшему госсекретарю Республики Дагестан Магомед-Султану Магомедову и 16 его близким родственникам.

Генеральное консульство Испании в Москве удалило сообщение о приостановке приема заявлений на визы. На стартовой странице официального визового центра BLS всплывает уведомление о том, что запись на подачу документов бесплатна.

Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов сообщил, что Ташкент обратился к российским властям с просьбой принять меры после актов хулиганства в отношении узбекистанцев. 13 сентября группа молодых россиян напала на трудовых мигрантов в Приморье и оскорбила их.

Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Амирханян уже находится под стражей по другому делу — о даче взятки.

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов признал, что получал взятки не только за контракты по фортификации границы с Украиной, но и в ходе восстановления инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. За период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил суммарно в виде «откатов» около 30 млн руб.

Рынок образования в сфере ИИ к концу года может достичь 5,6 млрд руб. При относительно скромной совокупной выручке самих компаний — 780 млн руб. за прошлый год — драйверами этого сегмента становятся спрос на автоматизацию рутинных задач как бизнеса, так и пользователей, а также инструменты для анализа больших данных.

Президент США Дональд Трамп заявил о втором ударе американских вооруженных сил по «явно идентифицированным, чрезвычайно жестоким» наркокурьерам. «Удар был нанесен в то время, когда эти подтвержденные наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, перевозя незаконные наркотики (смертельное оружие, отравляющее американцев!), направлявшиеся в США»,— написал он.