В Подмосковье арестовали бизнесмена по делу об убийстве экс-депутата Украины

Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает источник «РИА Новости», знакомый с ходом расследования.

Амирханян уже находится под стражей по другому делу — о даче взятки. За это суд приговорил его к шести годам колонии и штрафу, апелляция признала приговор законным.

Тело Ильи Кивы было найдено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. По данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в него, и тот скончался на месте. Позднее представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ».