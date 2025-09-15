Узбекистан направил ноту из-за нападений на узбекистанцев в Приморье

Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов сообщил, что Ташкент обратился к российским властям с просьбой принять меры после актов хулиганства в отношении узбекистанцев.

«От имени наших граждан было подано официальное заявление в Управление внутренних дел Владивостока, а также направлены ноты в представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу»,— написал Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.

Ранее советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев рассказал, что группа молодых россиян напала на трудовых мигрантов во Владивостоке и оскорбила их. Он опубликовал три видеозаписи, на одной из которых видно, как молодые люди пытаются избить таксиста. Господин Кушербаев утверждает, что инциденты произошли 13 сентября, и что мигрантам, обратившимся в консульство, не оказали помощь.