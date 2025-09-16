Трамп заявил об ударе ВС США по «накротеррористам» из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о втором ударе американских вооруженных сил по «явно идентифицированным, чрезвычайно жестоким» наркокурьерам. Об этом он написал в соцсети Turth Social.

«Удар был нанесен в то время, когда эти подтвержденные наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, перевозя незаконные наркотики (смертельное оружие, отравляющее американцев!), направлявшиеся в США»,— написал президент США.

По словам господина Трампа, в результате удара погибли три мужчины. Никто из американских военнослужащих не пострадал.

3 сентября Дональд Трамп в Truth Social сообщил об убийстве 11 членов венесуэльской группировки Tren de Aragua. По его словам, они перевозили наркотики через международные воды.