Axios: армия Израиля начала наступление на город Газа

Израильские военные начали наземную операцию в Газе с целью искоренить палестинское движение «Хамас», сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, администрация США не стала останавливать Израиль. У Белого дома одно условие: «вся ответственность ляжет на Биньямина Нетаньяху».

Перед наступлением израильские военные усилили авиаудары и призвали жителей города эвакуироваться на юг, в гуманитарные зоны.

По информации Axios, высшие должностные лица израильской службы безопасности, включая начальника Генштаба и руководителей Моссада, советовали премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху не начинать операцию.

За несколько часов до начала операции госсекретарь США Марко Рубио встретился с господином Нетаньяху и сообщил о поддержке о поддержке его действий администрацией Дональда Трампа, но с условием, что она будет реализована быстро, отмечает издание.