Перед госсекретарем поставили квартирный вопрос

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России намерена обратить в доход государства более полусотни объектов недвижимости, принадлежащих бывшему госсекретарю Республики Дагестан Магомед-Султану Магомедову и 16 его близким родственникам. Стоимость имущества, расположенного в республике, Ставропольском крае, а также в престижных районах Москвы, надзорное ведомство оценило в 500 млн руб. Ранее у Магомед-Султана Магомедова уже были конфискованы объекты бывшего госпредприятия «Дагнефтепродукт», занимающегося транспортировкой нефти через морской торговый порт Махачкалы.

Новый антикоррупционный иск к Магомед-Султану Магомедову, инициированный генпрокурором Игорем Красновым, как и первое обращение, был подан 11 сентября в Советский районный суд Махачкалы.

В нем напоминается, что с 1991 года Магомед-Султан Магомедов возглавлял дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт» и, уйдя в 1995 году в госорганы, нарушил возложенные на него запреты и ограничения на занятие коммерцией. Преобразовав госпредприятие в частное, он раздробил его, переоформив на своих родственников и подконтрольные им фирмы. В результате они стали собственниками группы компаний, которой принадлежит единственный на российском побережье Каспийского моря нефтеперевалочный комплекс, осуществляющий приемку и отгрузку нефти из Казахстана и Туркменистана и ее транспортировку в Европу. Совокупная капитализация данных компаний, по данным надзора, превышает 100 млрд руб., а ежегодный доход составляет более 10 млрд руб.

В результате Советский райсуд Махачкалы 26 июля по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Каспетролсервис» (бывшее ОАО «Дагнефтепродукт»), нефтеперерабатывающих заводов ООО «Дагестанские новые технологии» и ООО «Нефтепродуктснаб», управляющей компании ООО «МСБ Холдинг», а также объекты недвижимости нефтебазы.

Тем временем в ходе дополнительных надзорных мероприятий Генпрокуратура установила, что часть «коррупционных доходов, полученных от эксплуатации вышеназванных подконтрольных ему коммерческих структур» Магомедов «направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости». В новом иске речь идет о 53 объектах кадастровой стоимостью свыше 500 млн руб. (рыночная превышает 1 млрд руб.) — нескольких десятках земельных участков, а также жилой и коммерческой недвижимости, расположенной в Дагестане (большей частью в Махачкале), в Ставропольском крае (Пятигорске и Ессентуках), а также в престижных районах Москвы: на Хорошевском шоссе в районе станции метро «Беговая», в Тетеринском переулке в Таганском районе, а также на улице Заморёнова в Пресненском районе. Их номинальными владельцами в период с 2000 по 2023 год стали 16 человек: жена чиновника Саният Магомедова, сын Магомед Магомедов, а также дочери Савдат Магомедова, Галимат Исмаилова и Хаписат Алпанаева и мужья дочерей Наврузбек Мугаджиров, Уллубий Исмаилов, Магомед Алпанаев, а кроме того, братья чиновника Ибрагим Магомедов, Магомедкамиль Магомедов, Магомедмурад Магомедов, их жены Хадижат Магомедова, Мукминат Магомедова, сестры экс-госсекретаря Рашияханум Гамидова, Разият Магомедова, а также муж сестры Магомед Гамидов. Они, как отмечает прокуратура, «совершили преобразование активов, полученных в результате коррупционных деяний, в иное имущество, что является легализацией и влечет их изъятие в казну государства», и заявлены в качестве ответчиков по иску.

Истец обращает внимание суда на то, что официальный совокупный доход Магомед-Султана Магомедова и членов его семьи не позволял приобрести указанную в иске собственность. Так, согласно информации ФНС России, сам Магомед-Султан Магомедов в 2001–2023 годах заработал 25,517 млн руб., его жена до 2021 года доходов вообще не имела, однако приобрела шесть объектов недвижимости совокупной кадастровой стоимостью почти 118 млн руб. Дети чиновника тоже сверхдоходами похвастать не могли, но недвижимость приобретали. Например, дочь Хаписат Алпанаева с 2003 по 2015 год купила шесть объектов недвижимости совокупной кадастровой стоимостью 49,2 млн руб., тогда как ее доход за 2011–2015 годы составил 15,7 млн руб. При этом до 2011 года Хаписат Алпанаева доходов вообще не имела. Ее муж Магомед Алпанаев за 2016–2018 годы за счет активов «Дагнефтепродукта» заработал около 1,4 млн руб., говорится в исковом заявлении.

В нем также отмечается, что общие доходы братьев чиновника Магомедкамиля и Ибрагима Магомедовых с 2001 по 2023 год превысили 6,8 млн руб. и «были сформированы исключительно за счет коррупционных активов "Дагнефтепродукта"». При этом Ибрагим Магомедов приобрел три дорогостоящих объекта недвижимости совокупной кадастровой стоимостью 37,2 млн руб., а Магомедкамиль Магомедов — один стоимостью 3,3 млн руб. Жены братьев чиновника Фатима Умарова и Мукминат Магомедова какими-либо доходами не располагали, так же, как и сестра госсекретаря Разият Магомедова. При этом в 2023–2024 годах последняя, например, стала собственником трех объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 1,8 млн руб.

«Таким образом, полученных ответчиками доходов явно недостаточно для приобретения дорогостоящих активов»,— резюмировала прокуратура. Надзор пришел к выводу, что рост доходов ответчиков находился «в прямой причинно-следственной связи с неправомерным завладением Магомедовым финансово-материальными ресурсами ОАО "Дагнефтепродукт"», «поскольку прибыль от его деятельности и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе созданных на его базе компаний» поступала в распоряжение его родственников.

Истец полагает, что «противоправный результат» стал возможен в силу занимаемых Магомед-Султаном Магомедовым высоких должностей и использования своего служебного положения во власти: с 1995 года он являлся депутатом Народного собрания Дагестана, с марта 2010 по февраль 2013 года — его председателем, а в ноябре 2021 года занял пост госсекретаря республики.

Заявитель просит суд обратить в доход государства имущество ответчиков. По ходатайству прокуратуры на него уже наложен обеспечительный арест.

Напомним, что в ходе первого процесса чиновник и его дети признали нарушение антикоррупционного законодательства и поданный к ним иск. Накануне процесса у Магомед-Султана Магомедова дома, а также на работе прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении предприятия «Дагнефтепродукт». Следственный департамент МВД России расследует его по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. При этом ФСБ ранее сообщила об аресте в рамках уголовного дела имущества чиновника «и других фигурантов» стоимостью свыше 3 млрд руб.

Магомед-Султан Магомедов был уволен с должности госсекретаря 1 июля в связи с утратой доверия. По некоторым данным, в рамках уголовного дела его оставили под подпиской о невыезде.

Мария Локотецкая