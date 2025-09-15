Генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы

Генеральное консульство Испании в Москве удалило сообщение о приостановке приема заявлений на визы.

На стартовой странице официального визового центра BLS всплывает уведомление о том, что запись на подачу документов бесплатна. В нем также указано, что срок рассмотрения заявлений может занимать до 45 дней.

13 сентября на сайте BLS появилось сообщение о том, что Генконсульство Испании в Москве не будет принимать заявления на визы «до дальнейшего уведомления». В визовом центре объясняли, что прием документов приостановлен по техническим причинам. Итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник писало, что Еврокомиссия может дополнительно ограничить выдачу виз россиянам в 19-м пакете санкций в отношении России.