Курский экс-губернатор сознался в получении «откатов» на стройках ДНР

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов признал, что получал взятки не только за контракты по фортификации границы с Украиной, но и в ходе восстановления инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. За период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил суммарно в виде «откатов» около 30 млн руб.

Алексею Смирнову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от организаций-подрядчиков и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК). Сам он признал вину дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова, который проходит по тем же статьям.

Мещанский суд Москвы продлил обоим арест до середины декабря. Оба чиновника активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых.

Подробности дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений — в материале «Ъ».

Эрнест Филипповский