Главные новости за 15 сентября. Ростов-на-Дону и область

На выборах губернатора Ростовской области победил Юрий Слюсарь, набрав 81,2% голосов. За его кандидатуру проголосовали более 1,5 млн избирателей.

В дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ростовской области VII созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу №13 победу одержала бывший председатель гордумы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Правительство включило шесть проектов Ростовской области в комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года, который охватывает транспорт, энергетику, образование и связь. Финансирование плана будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Кабинет министров планирует ежегодно отслеживать ход реализации программы.

На Дону технологи стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками. Зарплаты на этих позициях выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили чуть более 104 тыс. руб./мес. при полной занятости.

Ростовская область вошла в число лидеров по количеству избирателей, проголосовавших с помощью системы дистанционного электронного голосования. Сложности с интернет-связью в ряде регионов России не помешали успешно провести дистанционное голосование в 24 субъектах страны.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону предложил горожанам обсудить изменения в схемах движения автобусных маршрутов №90а, №84 и №40 через платформу «Активный ростовчанин».

Испытательный центр Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверил к началу озимого сева 470 партий семян общим весом 21 тыс. тонн из хозяйств Ростовской области. Специалисты провели около 5 тыс. испытаний 800 проб, оценив посевные качества и наличие ГМО.