На Дону технологи стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками

В Ростовской области рейтинг самых высокооплачиваемых офисных сотрудников летом 2025 года возглавили специалисты-технологи. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Зарплаты на этих позициях выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили чуть более 104 тыс. руб./мес. при полной занятости. В обязанности технологов входит разработка, оптимизация и контроль за производственными процессами. Эти специалисты также выбирают и внедряют оборудование, следят за качеством продукции, устанавливают стандарты и обучают персонал. Фактический заработок зависит от опыта специалиста — чем выше уровень, тем выше зарплата, отмечают эксперты.

Второе место рейтинга заняли инженеры. Летом года они могли рассчитывать в среднем на около 100 тыс. руб./мес. (+14% за год). Замыкают тройку лидеров позиции менеджеров по продажам. Их средняя предлагаемая зарплата составила более 94 тыс. руб./мес. (+28%). Менеджеры по продажам отвечают за поиск и привлечение клиентов, ведение переговоров и заключение сделок.

Константин Соловьев