На Дону в дополнительных выборах в Заксобрание победу одержала Зинаида Неярохина

В дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ростовской области VII созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу №13 победу одержала бывший председатель гордумы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Представитель «Единой России» набрала почти 63,38 голосов, за нее проголосовали 28,2 тыс. избирателей. На втором месте — коммунист Александр Дедович (25% и 11,1 тыс. голосов), на третьем — представитель ЛДПР Галина Жукова (10,1% и 4.5 тыс. проголосовавших).

Наталья Белоштейн