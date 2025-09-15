Ростовская область стала одним из лидеров по числу участников ДЭГ

Ростовская область вошла в число лидеров по количеству избирателей, проголосовавших с помощью системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе озвучивания предварительных результатов.

«Итоговая явка тех, кто голосовал дистанционно составила более 90%. На федеральной платформе проголосовало более 1,5 млн человек. Среди лидеров по числу проголосовавших: Свердловская, Ростовская и Челябинская области, а также Пермский край»,— сообщила глава ЦИК.

По информации госпожи Памфиловой, сложности с интернет-связью в ряде регионов, не помешали успешно провести дистанционное голосование в 24 субъектах страны.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в выборах губернатора Ростовской области победил Юрий Слюсарь, набрав 81,2% голосов. За его кандидатуру проголосовали более 1,5 млн избирателей.

Наталья Белоштейн