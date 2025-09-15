Донские эксперты проверили 21 тысячу тонн семян озимых культур для осеннего сева

Испытательный центр Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверил к началу озимого сева 470 партий семян общим весом 21 тыс. тонн из хозяйств Ростовской области. Специалисты провели около 5 тыс. испытаний 800 проб, оценив посевные качества и наличие ГМО. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

Согласно предоставленной «Ъ-Ростов» информации, большую часть проанализированных культур составила озимая пшеница — 440 партий общим весом 20 тыс. тонн. Эксперты также изучили качество семян озимых ячменя, тритикале и рапса.

Исследователи проверили 73 партии семенного материала из хозяйств южной зоны на зараженность болезнями, включая твердые виды головни и возбудителей корневых гнилей. В этом объеме элитные семена составили 11 партий, репродукционные — 89.

«Как и в прошлом году, местные производители отдают предпочтение отечественным сортам, выбирая наиболее устойчивые к степным климатическим условиям, а также к современным вредителям и возбудителям болезней»,— пояснила «Ъ-Ростов» начальник отдела испытаний семян испытательного центра Донского филиала «ФГБУ ЦОК АПК» Галина Бакалова.

Все семена исследовали по показателям чистоты, отхода, всхожести, массы одной тыс. семян, влажности, заселенности вредителями и другим важным качественным характеристикам.

«Проведенные донскими экспертами исследования подтвердили, что большая часть проверенных партий семян соответствует требованиям приказа Минсельхоза России от 8 мая 2024 года № 246 "Об утверждении Требований к показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений и форм документов, содержащих сведения об указанных показателях". Главный показатель качества — всхожесть — составил не менее 98%»,— уточнила Галина Бакалова. .

Валентина Любашенко