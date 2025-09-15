В Ростове три автобусных направления могут изменить пути следования в 2025 году

Департамент транспорта Ростова-на-Дону предложил горожанам обсудить изменения в схемах движения автобусных маршрутов №90а, №84 и №40 через платформу «Активный ростовчанин». Инициатива направлена на оптимизацию движения, повышение удобства и сокращение времени в пути для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, маршрут №90а, связывающий ЖК «Платовский» и Главный автовокзал, изменит путь через центр города. Автобус будет сворачивать возле главного корпуса РГУПСа и следовать по ул. Ленина, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Киргизской в обоих направлениях. Новая схема позволит пассажирам быстрее добираться до ключевых точек и снизит нагрузку на перегруженные участки.

«Маршрут №84, курсирующий между Александровкой и Главным автовокзалом, больше не будет проходить по ул. Красноармейской. Автобус станет следовать от Советской через Большую Садовую до автовокзала и обратно. Это упростит проезд и сократит количество пересечений с интенсивным трафиком»,— поясняют в сообщении.

Согласно опубликованным данным, маршрут №40, соединяющий ЖК «Западная резиденция» и филиал часового завода «Витязь», продлят до Ростовского моря по Днепропетровской улице. Конечной остановкой станет школа №85 на ул. Мусоргского.

Валентина Любашенко