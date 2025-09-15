Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев победил на выборах с 83,17% голосов. Это следует из данных ЦИК России по итогам обработки 100% протоколов.

Господин Кондратьев выдвинут «Единой Россией». Второе место занимает Александр Сафронов от КПРФ (8,56% голосов). Иван Тутушкин от ЛДПР набрал 4,51%. У Дениса Хмелевского («Справедливая Россия — За правду») — 3,01%.

Вениамин Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года по указу президента России Владимира Путина. В сентябре того же года господин Кондратьев победил на выборах главы региона с 83,64% голосов. В 2020 году был переизбран с результатом 82,97%.

Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Проголосовали почти 26 млн избирателей. Явка составила около 47%.

О том, как прошли выборы,— в материале «Ъ» «Единый день торжествования».