Юрий Слюсарь побеждает на выборах губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый «Единой Россией», набирает 81,25% голосов на выборах главы региона. Это следует из данных Центризбиркома после обработки 100% протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кандидат от КПРФ Евгений Бессонов набирает 9,17% голосов, Юрий Климченко от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 2,55%. Сергей Косинов от «Справедливой России» получил 2,88%, Денис Фраш от ЛДПР — 3,47%.

Юрий Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области по указу президента Владимира Путина в ноябре 2024 года. Господин Слюсарь до назначения был гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации. На посту губернатора он сменил Василия Голубева, возглавлявшего регион с 2010 года.

О том, как прошли выборы в России, читайте в публикации «Ъ» «Единый день торжествования».