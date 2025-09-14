Единый день торжествования

Вечером 14 сентября в России завершился очередной единый день голосования (ЕДГ), в ходе которого прошли выборы 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 тыс. глав и депутатов муниципального уровня. По предварительным данным, по итогам губернаторских кампаний побеждают все 20 действующих руководителей, выдвинутых «Единой Россией» (ЕР), а также глава Чувашии Олег Николаев, который был единственным самовыдвиженцем на этих выборах. Серьезных эксцессов не зарегистрировано, если не считать мощной хакерской атаки на ресурсы Центризбиркома, которая, впрочем, как заверили организаторы голосования, на ход выборов никак не повлияла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на избирательном участке в поселке Лупполово (Ленинградская область)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Голосование на избирательном участке в поселке Лупполово (Ленинградская область)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первые результаты ЕДГ стали известны еще днем, когда депутаты Законодательного собрания Ненецкого автономного округа избрали главой региона врио губернатора Ирину Гехт (ЕР). За нее проголосовали 16 из 19 парламентариев, еще 3 поддержали кандидата от КПРФ Михаила Райна.

В 20 регионах, где прошли прямые губернаторские выборы, раньше всего участки закрылись на Камчатке. Там на новый срок переизбрался Владимир Солодов (ЕР): после обработки 94% протоколов он набирает 62,5% голосов.

Между кандидатами от КПРФ и ЛДПР Романом Литвиновым и Василиной Кулиевой развернулась борьба за второе место (14,1% и 12,1% соответственно). В Еврейской автономной области (ЕАО) еще более уверенно финиширует врио губернатора Мария Костюк (ЕР), за которую проголосовали 83% избирателей (на момент сдачи номера обработано 99,4% бюллетеней).

В Иркутской области, где сошлись действующий и бывший губернаторы Игорь Кобзев (ЕР) и Сергей Левченко (КПРФ), победу одерживает первый. По результатам подсчета 72,5% бюллетеней единоросс лидирует с 60,4% голосов, в активе коммуниста — 22,9%. Сразу после закрытия участков господин Кобзев поблагодарил всех, кто «счел необходимым выразить свою гражданскую позицию». А спикер заксобрания и его однопартиец Александр Ведерников заявил, что Иркутской области «не стыдно перед страной, потому что удалось… не скатиться во второй тур».

Активность жителей Приангарья оказалась сопоставимой с явкой пятилетней давности (к 18 часам на участки пришли 31,5% избирателей, в 2020 году к концу дня — 32,6%), хотя в отдельных муниципалитетах ее повышали необычными способами.

Например, мэр Чунского округа Николай Хрычов объявил о розыгрыше среди проголосовавших 60 машин «колотых дров отличного качества». 16 из них нашли своих счастливых обладателей уже в первый день, а явка в округе превысила среднюю по региону сразу на 10%. К слову, в Татарстане за фотографии, сделанные на избирательных участках, разыгрывали iPhone и автомобили.

На Урале, где участки закрылись на два часа раньше московских (об экстерриториальном голосовании в столице читайте в материале «Из Москвы за самых на окраинах»), по предварительным данным, побеждают оба врио губернатора от ЕР — Денис Паслер в Свердловской области (62,6% голосов после обработки 55,8% протоколов) и Евгений Солнцев в Оренбургской (84% после обработки 32,7%). Кроме того, на второй срок переизбирается глава Пермского края Дмитрий Махонин (ЕР), который набирает 69,7% голосов (обработано 64,3% протоколов).

По состоянию на 21:30 мск уверенно лидировали и все остальные губернаторы, а также врио от ЕР: Александр Цыбульский (Архангельская область, 65,5% голосов, подсчитано 18,3% протоколов), Александр Богомаз (Брянская область, 79,4%, подсчитано 15,2%), Владислав Шапша (Калужская область, 74,3%, подсчитано 0,84%), Ростислав Гольдштейн (Коми, 93%, подсчитано 1,2%), Сергей Ситников (Костромская область, 70,6%, подсчитано 0,21%), Александр Хинштейн (Курская область, 86,6%, подсчитано 23,5%), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край, 78,3%, подсчитано 1,1%), Александр Дрозденко (Ленинградская область, 78,2%, подсчитано 7,6%), Александр Дронов (Новгородская область, 58,6%, подсчитано 7,3%), Юрий Слюсарь (Ростовская область, 91,1%, подсчитано 1%), Михаил Развожаев (Севастополь, 83,3%, подсчитано 3,64%), Евгений Первышов (Тамбовская область, 74%, подсчитано 0,12%), Рустам Минниханов (Татарстан, 92,4%, подсчитано 2,4%). Кроме того, в Чувашии лидирует глава республики Олег Николаев (78,4% после обработки 10,3%) — единственный самовыдвиженец среди действующих губернаторов.

Что касается явки, то уже к 15 часам воскресенья более половины избирателей проголосовало в ЕАО, на Кубани, в Севастополе, Ленинградской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане. Ближе к вечеру эту планку преодолели еще несколько регионов (см. график).

Выборы депутатов заксобраний, которые прошли в 11 субъектах, на момент сдачи номера неожиданностей также не принесли.

Например, ЕР набирает по партспискам 68,8% в Магаданской области (подсчитано 67% бюллетеней), 53,42% — в Новосибирской (подсчитано 23,8%) и 56,1% — в Курганской (подсчитано 10,2%).

Утром в воскресенье председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что с начала ЕДГ на портал комиссии было совершено около 290 тыс. атак, в том числе примерно 300 — на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По наблюдениям корреспондентов “Ъ”, большую часть дня сайт ЦИКа действительно был недоступен. Однако на работу избирательной системы и ДЭГ это не повлияло, заверила госпожа Памфилова. К 19 часам по московскому времени явка на онлайн-голосование перевалила за 90% (напомним, отметку в 70% она преодолела уже в первый день).

Заместитель министра связи Олег Качанов подтвердил, что была кратковременная «деградация трафика» на «Госуслугах» и в сервисах ЦИКа, но само голосование шло в штатном режиме. Кроме того, в регионах была успешно использована технология «белых списков» на время отключения мобильного интернета, которую успели «обкатать» перед выборами, поэтому отключения почти не повлияли на доступ к системе ДЭГ.

В целом ЕДГ прошел без серьезных эксцессов: согласно отчетам общественных наблюдателей, на участках царила праздничная атмосфера.

Общую картину нарушали разве что представители КПРФ. Например, в Орске коммунисты настояли на дополнительной опломбировке сейф-пакетов с бюллетенями. А в Краснодарском крае кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Сафронов опубликовал обращение к главе ЦИКа, в котором заявил о «подозрении фальсификаций». В ответ председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод обвинил коммуниста в «недобросовестном самопиаре», а заодно предложил подумать о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе избиркомов.

При этом ЦИК зафиксировал несколько инцидентов, связанных с использованием фейков. Например, в Севастополе неизвестные распространили видео якобы одного из кандидатов, в котором тот обещает всем избирателям подарки за голоса в его пользу. Там же появился поддельный Telegram-канал местного избиркома, призывавший зарегистрироваться на специальном сайте, созданном для кражи персональных данных.

Наконец, в избиркоме Коми заявили о массовых нарушениях в виде незаконной агитации со стороны кандидатов от КПРФ и ЛДПР, которые «на своих личных страницах в социальных сетях выкладывают фото и видео с призывом поддержать на этих выборах их партии». «Указанные действия образуют состав административного правонарушения»,— пригрозил нарушителям председатель избиркома республики Дмитрий Митюшев.

Отдел политики, корсеть “Ъ”