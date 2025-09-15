Владислав Шапша побеждает на выборах губернатора Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша («Единая Россия») победил на выборах с результатом 72,24%. ЦИК опубликовал результаты после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Надежда Ефремова получила 8,97% голосов, представитель ЛДПР Степан Опарышев — 4,76%. Иван Родин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» набрал 4,37%, Николай Яшкин от КПРФ — 6,52%.

Владислав Шапша был назначен врио губернатора Калужской области президентом Владимиром Путиным в феврале 2020 года. Он сменил на посту Анатолия Артамонова, который руководил областью почти 20 лет. В сентябре того же года господин Шапша победил на выборах, набрав 71,19% голосов.

Выборы разного уровня проходили в России с 12 по 14 сентября. Явка на выборах в Калужской области, по данным на вечер воскресенья, составила 42,08%.

