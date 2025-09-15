Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области с результатом 60,79%

Действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») победил на выборах губернатора. Он набрал 60,79% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кобзев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Игорь Кобзев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Второе место занял Сергей Левченко (КПРФ) с 22,65% голосов. За ним следует Лариса Егорова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 8,08%. На четвертом месте — Виктор Галицков (ЛДПР) с 5,82% голосов.

Игорь Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в декабре 2019 года указом президента Владимира Путина. В сентябре 2020 года господин Кобзев был избран губернатором, получив 60,79% голосов.

Выборы разного уровня завершились в России 14 сентября. По данным ЦИК, по всей стране проголосовали более 16 млн человек.

