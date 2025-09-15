Рустам Минниханов победил на выборах главы Татарстана с результатом 88%

Глава Татарстана Рустам Минниханов победил на выборах в регионе с 88,09% голосов. Это следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Минниханов выдвинут партией «Единая Россия». Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов набрал 4,97% голосов. У Руслана Юсупова от ЛДПР 4,20% голосов. Виталий Смирнов, представляющий «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», получил 1,90%.

Рустам Минниханов занимает пост президента Татарстана с 2010 года. В 2015 году его назначили врио главы региона. На выборах в сентябре 2015 года он победил с 94,40% голосов. В 2020 году он снова одержал победу, набрав 83,27%.

Выборы разного уровня завершились в России 14 сентября. По всей стране проголосовали более 16 млн человек. В Татарстане явка избирателей составила 75,6%.

О том, как прошли выборы,— в материале «Ъ» «Единый день торжествования».