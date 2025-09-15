Врио главы Новгородской области Дронов победил на выборах с результатом 62,19%

Кандидат «Единой России» Александр Дронов одержал победу на выборах губернатора Новгородской области, набрав 62,19% голосов, следует из данных информационного центра ЦИК РФ. С февраля он возглавлял регион в качестве временно исполняющего обязанности губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дронов

Фото: страница Александра Дронова в VK Александр Дронов

Фото: страница Александра Дронова в VK

Ранее, с 2020 года Александр Дронов работал в должности первого заместителя губернатора области. Был назначен врио главы после перевода в Минтранс РФ предыдущего руководителя региона Андрея Никитина (2017—2025 гг).

Второе место на выборах заняла помощница депутата Госдумы Ольга Ефимова (КПРФ), у нее 14,4% голосов. Представляющий ЛДПР вице-спикер облдумы Алексей Чурсинов на третьем месте с 9,53%. На четвертой позиции предприниматель Николай Швабович (СРЗП) — набрал 6,04%. На последнем пятом месте выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» депутат Новгородской облдумы Николай Захаров (5,27%).

Эрнест Филипповский