Прогноз Татарстана по бюджету на 2026 год и санкции Японии против «Алабуги»

Татарстан запланировал доходы консолидированного бюджета на 2026 год в объеме 604,8 млрд руб. Основными источниками станут подоходный налог — 236 млрд руб., налог на прибыль — 130 млрд руб. и акцизы — 51,1 млрд руб. На 2027 год прогнозируются доходы в 644,2 млрд руб., на 2028 год — 687 млрд руб.

Япония ввела санкции против 48 российских организаций, включая татарстанские ОЭЗ «Алабуга» и завод «Ремдизель». Для операций с этими организациями теперь требуется разрешение японского МИДа. Ранее «Алабуга» уже попадала под санкции ЕС и Австралии.

В Татарстане задержан уроженец Центральной Азии за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». УФСБ установило, что иностранец публиковал в Telegram комментарии, оправдывающие массовые убийства 22 марта 2024 года. Возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

На Волге в Зеленодольском районе опрокинулся катер с семью пассажирами, четверо погибли. Инцидент произошел во время празднования дня рождения на двух прогулочных лодках. По данным главы района, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта.

Уроженцу Львовской области и по совместительству жителю Набережных Челнов прекратили российское гражданство из-за угрозы нацбезопасности. Мужчина получил гражданство РФ в 2009 году. УФСБ по Татарстану установило, что он осуществлял действия, создающие угрозу национальной безопасности России.

В Чувашии началось строительство молочной фермы на 4,8 тысяч голов стоимостью 2,1 млрд руб. Основным объектом станет доильный зал «Карусель» на 80 мест — крупнейший в республике. Завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь 2025 года, проект создаст 60 рабочих мест.

На Лушниковской ПГУ «Казаньоргсинтеза» получили первые тонны газового сырья. Строительно-монтажные работы завершены на 99%, пусконаладочные — на 54%. Ввод объекта мощностью 250 МВт запланирован на декабрь 2025 года.

